هطولات وبرد ورياح.. 48 ساعة تحمل فرصاً لأمطار متباينة بهذه المناطق

وتعيش المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، على وقع تناقضٍ كبيرٍ جداً في درجات الحرارة بين مُختلف مناطق المملكة، حيثُ تتأثر المناطق الشمالية من البلاد ببقايا كُتلة هوائية شديدة البرودة وقُطبية المنشأ في حين تتأثر المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة بكتلة هوائية دافئة مُدعمة برياح جنوبية.