هطولات وبرد ورياح.. 48 ساعة تحمل فرصاً لأمطار متباينة بهذه المناطق

يتوقع أن يشهد بعض مناطق المملكة تجدداً في فرصة الأمطار المتفرقة خلال الأيام المقبلة؛ من جرّاء تأثُر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي تكون ذات تأثيرات محدودة عُموماً.
وتتهيّأ الفرصة لهُطول زخاتٍ متفرقة من الأمطار اعتباراً من ساعات ليلة الإثنين على أجزاءٍ من حائل وشمال شرق المملكة.
وتزداد يوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء، فرصة هُطول زخاتٍ متفرقة من الأمطار على حائل والقصيم وجنوب تبوك وشمال وشرق منطقة المدينة المنوّرة والحدود الشمالية وشمال شرق المملكة وصولاً للأطراف الشمالية لمنطقة الرياض إدارياً.
وقد تترافق بعض الهُطولات بتساقُط زخات محليّة ومحدودة من البَرَد والأمطار المُتجمّدة وزخات الأمطار الثلجية على أجزاءٍ محدودة من حائل والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، وفق موقع "طقس العرب".
وتعيش المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، على وقع تناقضٍ كبيرٍ جداً في درجات الحرارة بين مُختلف مناطق المملكة، حيثُ تتأثر المناطق الشمالية من البلاد ببقايا كُتلة هوائية شديدة البرودة وقُطبية المنشأ في حين تتأثر المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة بكتلة هوائية دافئة مُدعمة برياح جنوبية.
هذه الوضعية الجوية يُتوقع أن تهوي بدرجات الحرارة الصُغرى في المناطق الشمالية، مثل طريف وعرعر ومرتفعات تبوك وبعض أطراف منطقة الجوف، ووصولاً إلى أجزاءٍ من حائل إلى ما يُقارب الصفر المئوي.