"الحمادي": ما قدمه رجل الأمن ريان العسيري في الحرم المكي صورة مشرّفة لبطولات رجال الداخلية

وأوضح الحمادي أن رجال الأمن يمثلون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الميداني والانضباط المهني، وهو ما أسهم بشكل مباشر في ترسيخ الأمن الاجتماعي واستقراره، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى العقيدة الراسخة لرجل الأمن السعودي، المنبثقة من إيمانه العميق بمهامه الوظيفية، باعتبارها رسالة وشرفًا وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى.