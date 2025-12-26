"الحمادي": ما قدمه رجل الأمن ريان العسيري في الحرم المكي صورة مشرّفة لبطولات رجال الداخلية

أكد الكاتب التربوي عبدالحميد بن جابر الحمادي، لـ«سبق»، أن ما قام به رجل الأمن في الحرم المكي الشريف ريان بن سعيد عسيري يُعد صورة مشرّفة من مئات البطولات اليومية التي يسطرها رجال الأمن في مختلف ميادين العمل، مجسدين أسمى معاني الإخلاص والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
وأوضح الحمادي أن رجال الأمن يمثلون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الميداني والانضباط المهني، وهو ما أسهم بشكل مباشر في ترسيخ الأمن الاجتماعي واستقراره، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى العقيدة الراسخة لرجل الأمن السعودي، المنبثقة من إيمانه العميق بمهامه الوظيفية، باعتبارها رسالة وشرفًا وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى.
وأضاف أن الجهاز الأمني في أي دولة يُعد مؤشرًا مهمًا لقوتها واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، مبينًا أن ارتفاع مستوى الأمن ينعكس إيجابًا على التنمية والازدهار، وهو ما أكدته النصوص الشرعية التي ربطت بين الأمن والاقتصاد، مستشهدًا بسورة قريش في القرآن الكريم.
وأشار الحمادي إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر دول العالم في الجانب الأمني، مستشهدًا بتقرير استطلاع الرأي الصادر عن مؤسسة «غالوب» العالمية لعام 2025م، والذي كشف تبوؤ المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً»، لافتًا إلى أن أغلب الجرائم عالميًا تقع في ساعات الليل، ومع ذلك تحقق المملكة هذه النتائج المتقدمة رغم مساحتها الشاسعة وتعدد مدنها وكثافة سكانها.
وبيّن أن هذه المنجزات الأمنية تعكس احترافية التدريب والتأهيل العالي الذي يتلقاه منسوبو قطاعات وزارة الداخلية، إلى جانب المصداقية والوفاء بالعهد الذي قطعه رجل الأمن على نفسه، ليظل درعًا حصينًا للوطن وسنده في مواجهة التحديات.
وختم الحمادي تصريحه بالتأكيد على أن ما قام به رجل الأمن ريان بن سعيد عسيري في الحرم المكي الشريف يجسد نموذجًا مضيئًا للبطولات الأمنية التي جمعت بين البعد الإنساني والبعد الأمني في أطهر بقعة على وجه الأرض، مؤكدًا أن هذه المواقف المشرفة ستبقى محل فخر واعتزاز لكل مواطن.