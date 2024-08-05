3 غرقى في سيول وادي ابن عبدالله ومثعان بـ"موسم جازان"

انتشلت فِرق الدفاع المدني بمركز الموسم أمس الأول ثلاثة غرقى، لقوا حتفهم بعد جريان سيول وادي ابن عبدالله ومثعان في مركز الموسم بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت الجمعة الماضية.
وبعد تلقِّي البلاغ انتشرت فِرق الدفاع المدني، وتم تمشيط الموقع للعثور على الغرقى، وهم طفلان 13 سنة بعد سقوطهما في الوادي، وشاب عمره 35 سنة بعد محاولته إنقاذهما، وتم نقلهم لمستشفى الموسم لإكمال الإجراءات، ودفنهم في مقبرة العبدلية بمركز الموسم عصر السبت الماضي.
وكانت السيول قد أغلقت الطريق العام بالموسم لمدة خمس ساعات، كما تضررت منها بعض الطرق الأخرى في الموسم.
وتباشر فِرق بلدية الموسم إصلاح الأضرار، وفتح الطرق، ونزح تجمعات المياه في المواقع الحرجة.