3 غرقى في سيول وادي ابن عبدالله ومثعان بـ"موسم جازان"

وبعد تلقِّي البلاغ انتشرت فِرق الدفاع المدني، وتم تمشيط الموقع للعثور على الغرقى، وهم طفلان 13 سنة بعد سقوطهما في الوادي، وشاب عمره 35 سنة بعد محاولته إنقاذهما، وتم نقلهم لمستشفى الموسم لإكمال الإجراءات، ودفنهم في مقبرة العبدلية بمركز الموسم عصر السبت الماضي.