طرح 28 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

وشهدت المنصة طرح البنك المركزي السعودي لمشروع (تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها)؛ الذي يهدف من خلاله البنك إلى تحديث الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي بما يتوافق مع المستجدات النظامية والتنظيمية ومواءمته مع أفضل الممارسات الدولية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 27 نوفمبر 2025م.