معهد الإدارة العامة والبنك الدولي ينظمان ملتقى علميًّا في مجال التوازن بين الجنسين في بيئات العمل

ويشارك في الملتقى وورش العمل المصاحبة العديدُ من الجهات الدولية الرائدة كمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيكو)، والمجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين من أستراليا، وفنلندا، وفرنسا، والمكسيك، وإيطاليا، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، والأفكار لبناء السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين والمؤشرات ذات العلاقة من خلال تغطية المحاور المهمة. وسيتيح الملتقى فرصة لإثراء الجهود الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين من خلال عرض التجارب والممارسات الناجحة والرائدة في المجال، على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحديد أبرز المؤشرات الدولية التي تناسب بيئات العمل بالمملكة.