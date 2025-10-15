أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة ويؤكد تكامل الجهود لمتابعة المشاريع التنموية

من جانبه، رفع الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة، وسمو نائبه، على دعمهما المستمر وتوجيهاتهما السديدة التي تمثل دافعًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في المنطقة، مؤكدًا أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي بما ينعكس إيجابًا على التنمية وتعزيز جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.