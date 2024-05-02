"الغذاء والدواء" تكشف حقيقة استخدام خلايا الأجنة المجهضة كنكهة لمنتجات بعض شركات الأغذية

وجاء رد الهيئة على استفسار أحد المتابعين لحسابها في "إكس" حول مدى صحة مضمون الفيديو وما يحتويه من معلومات عن منتجات غذائية ومشروبات غازية تتواجد تقريبا في كل منزل، مشيرة إلى أن الادعاءات المتضمنة بالفيديو غير صحيحة.