"الغذاء والدواء" تكشف حقيقة استخدام خلايا الأجنة المجهضة كنكهة لمنتجات بعض شركات الأغذية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء حقيقة الادعاءات الواردة بأحد المقاطع المنتشرة على منصات التواصل مؤخراً وتتهم مجموعة من شركات المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية باستخدام خلايا الأجنة المجهضة كنكهة لمنتجاتها.
وجاء رد الهيئة على استفسار أحد المتابعين لحسابها في "إكس" حول مدى صحة مضمون الفيديو وما يحتويه من معلومات عن منتجات غذائية ومشروبات غازية تتواجد تقريبا في كل منزل، مشيرة إلى أن الادعاءات المتضمنة بالفيديو غير صحيحة.
وأضافت الغذاء والدواء أن جميع منتجات الأغذية تخضع لرقابة الهيئة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تكفل سلامتها للاستهلاك الآدمي.