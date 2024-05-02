محليات

"الغذاء والدواء" تكشف حقيقة استخدام خلايا الأجنة المجهضة كنكهة لمنتجات بعض شركات الأغذية

مقطع متداول بمنصات التواصل.. وأكدت أن جميع منتجات الأغذية تخضع لرقابة الهيئة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء حقيقة الادعاءات الواردة بأحد المقاطع المنتشرة على منصات التواصل مؤخراً و‎تتهم مجموعة من شركات المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية باستخدام خلايا الأجنة المجهضة كنكهة لمنتجاتها.

وجاء رد الهيئة على استفسار أحد المتابعين لحسابها في "إكس" حول مدى صحة مضمون الفيديو وما يحتويه من معلومات عن منتجات غذائية ومشروبات غازية تتواجد تقريبا في كل منزل، مشيرة إلى أن الادعاءات المتضمنة بالفيديو غير صحيحة.

وأضافت الغذاء والدواء أن جميع منتجات الأغذية تخضع لرقابة الهيئة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تكفل سلامتها للاستهلاك الآدمي.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
خلايا الأجنة المجهضة

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