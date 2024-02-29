لجنة التجارة في "الشورى" تناقش الظروف الملائمة للبدء بالمشاريع الريادية

وفي مداخلات لهم أوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلي، بالإضافة للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير المستغلة في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها.