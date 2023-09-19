الإمارات تُدين اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى؛ داعية السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تُفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة؛ مؤكدة رفض دولة الإمارات لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.