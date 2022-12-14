محليات

"حساب المواطن": فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل

التحقق من عقد الإيجار الموحد يتم عبر المنصة دون الحاجة لإرفاق مستند
"حساب المواطن": فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل
سبق
سبق

أوضح برنامج حساب المواطن، أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

وأضاف حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -ردًّا على تساؤل أحد المستفيدين حول رغبته في التسجيل رغم سكنه المستقل وامتلاكه فاتورة كهرباء باسمه- أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من الجامعات/ الكليات/ المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري/ حكومي/ خاص).

وتابع البرنامج: في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

حساب المواطن
فاتورة الكهرباء

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