"حساب المواطن": فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل

وأضاف حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -ردًّا على تساؤل أحد المستفيدين حول رغبته في التسجيل رغم سكنه المستقل وامتلاكه فاتورة كهرباء باسمه- أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من الجامعات/ الكليات/ المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري/ حكومي/ خاص).