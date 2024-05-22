لتقديم الرأي الشرعي بالموضوعات ذات العلاقة.. "الموارد البشرية" توقّع مذكرة تفاهم مع "كبار العلماء"

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء؛ لتعزيز الجوانب الاستشارية والتنظيمية والعلمية، وتقديم الرأي الشرعي في الموضوعات والمسائل ذات العلاقة.
ومثّل الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في التوقيع على مذكرة التفاهم؛ الأمين العام للهيئة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، ومثّل الوزارة في توقيعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المكلف المهندس سلطان بن محمد الجريس.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتعاون المشترك في مراجعة وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بخدمات الرعاية الاجتماعية، والعمل على إصدار مدونة إرشادية للمسائل والموضوعات التي صدرت فيها قرارات أو فتاوى متعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ومَن في حكمهم، وحالات الحماية الاجتماعية والأحداث ومرافقيهم ومقدمي الخدمة لهم، بالإضافة إلى إعداد برامج علمية ولقاءات مفتوحة مع منسوبي الوكالة والمستفيدين من خدماتها، بهدف تعزيز الوعي الشرعي وكيفية التعامل مع الحالات الخاصة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة ولوجود قواسم مشتركة في الأهداف والغايات لهاتين المؤسستين.