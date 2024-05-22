لتقديم الرأي الشرعي بالموضوعات ذات العلاقة.. "الموارد البشرية" توقّع مذكرة تفاهم مع "كبار العلماء"

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتعاون المشترك في مراجعة وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بخدمات الرعاية الاجتماعية، والعمل على إصدار مدونة إرشادية للمسائل والموضوعات التي صدرت فيها قرارات أو فتاوى متعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ومَن في حكمهم، وحالات الحماية الاجتماعية والأحداث ومرافقيهم ومقدمي الخدمة لهم، بالإضافة إلى إعداد برامج علمية ولقاءات مفتوحة مع منسوبي الوكالة والمستفيدين من خدماتها، بهدف تعزيز الوعي الشرعي وكيفية التعامل مع الحالات الخاصة.