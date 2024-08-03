"آل الشيخ" لـ"سبق": الفتوى لها مكانها وقدرها وضوابطها.. ويجب تحصين الأجيال بالقرآن والسنة النبوية

وأجاب الوزير عن سؤال "سبق": عانى العالم الإسلامي من تضارب الفتاوى وانحرافها عن منهج الوسطي، فما هو دور المؤتمر في تقنين الفتاوى وفق ضوابط الحديث؟ فأجاب قائلاً: إن الخصومات والشبهات تثار في كل زمان، ولكن تحصين الأجيال من خلال المصالح العامة والخاصة بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، وفق فهم السلف الصالح. وإن الفهم المعتدل الذي ليس فيه غلو فيه من محبته لوطنه، ومحبته لقومه، وذلك من خلال تنمية الحس الوطني، والمحافظة على الأوطان، كل في وطنه؛ لنحافظ على الأمن الذي هو أمن للجميع، سواء في أفكارهم، أو في أمنهم المعروف، وهو الأمن الشامل لاستقرار الناس وحياتهم للأفضل.