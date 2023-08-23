أجهزة Huawei القابلة للارتداء.. تدوم وتعمل لفترات أطول وتتوافق مع أي هاتف ذكي

شحنت هواوي ما مجمله 2.6 مليون ساعة ذكية في الربع الثاني من عام 2022؛ لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم. وفقًا للبيانات الحديثة.
ولا يعتبر هذا مفاجئًا على الإطلاق؛ فلطالما كان قطاع هواوي للأجهزة القابلة للارتداء محبوبًا لدى المستهلكين من الأساور الذكية إلى الساعات الذكية الكاملة.
وقدّمت هواوي باستمرار منتجات قابلة للارتداء سباقة لعصرها بكثير، والتي لا تختلف فقط عن الأجهزة القابلة للارتداء الذكية النموذجية من حيث التصميم؛ ولكنها تقدم أيضًا بعض الميزات المذهلة التي تضعها في خانة خاصة بها في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.
واحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا حول الساعات الذكية، هي نفاد البطارية خلال أيام؛ مما يتطلب شحنًا متكررًا؛ الأمر الذي سيعطل سير أنشطتك اليومية. ومع ذلك، فبفضل الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي، لا داعي للقلق بهذا الشأن.
فإذا كنت في رحلة لعدة أيام، ونسيت إحضار شاحن ساعتك الذكية، مع معظم الساعات الذكية الأخرى؛ فهذا يعني أنه سيتعين عليك البقاء لبضعة أيام بدون ساعتك الذكية الموثوقة؛ لكن بفضل بنية البطارية الرائعة وتقنية توفير الطاقة الذكية، يمكن أن تخدمك ساعات هواوي الذكية ليلًا ونهارًا لمدة تصل إلى أسبوعين. وبإمكانك استخدام ساعتك الذكية لأيام أو حتى أسابيع دون عناء شحنها.
وحتى إذا استخدمت ساعتك الذكية حتى أقصى حدودها من خلال تتبع صحتك ولياقتك البدنية ونومك وتوترك والمزيد؛ فستظل قادرًا على الاستمتاع بعمر بطارية لمدة 7 أيام بشحنة واحدة. وإذا كانت الطاقة منخفضة؛ فيمكنك استخدام ميزة الشحن اللاسلكي السريع التي تستغرق 10 دقائق فقط للشحن لتتمكن من استخدامها ليوم كامل.
ميزةٌ أخرى تجعل ساعات هواوي الذكية في الواجهة وهي ميزات مساعد الحياة الذكية المريحة التي تقدمها. وتساعدك هذه الميزات على إدارة مهامك اليومية والبقاء على اتصال مع جهات الاتصال الخاصة بك. وباستخدام الساعات الذكية المدعومة، يمكنك إجراء مكالمات وإرسال رسائل من معصمك دون الحاجة إلى استخدام هاتفك. ويمكنك أيضًا مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك وسجلات الاتصال بهاتفك لسهولة الوصول إليه.
وتتميز الساعات الذكية الأكثر تميزًا من هواوي أيضًا بوظيفة eSIM. وتتيح لك هذه الميزة استخدام ساعتك الذكية كجهاز مستقل له اتصال شبكة خلوي خاص به. ويمكنك الاستمتاع بخدمات الصوت والبيانات دون الحاجة إلى حمل هاتفك. ويمكنك ترك هاتفك في المنزل عندما تذهب للجري أو التنزه، وفي الوقت عينه ستكون قادرًا على الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، أو طلب المساعدة إذا لزم الأمر.
ميزة أخرى تجعل الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي فريدة من نوعها عن منافسيها هي أنها متوافقة مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية؛ فلا يهم ما إذا كان لديك هاتف ذكي من Huawei أو iPhone أو Samsung أو أي جهاز آخر يعمل بنظام Android؛ فهي تتوافق مع أي هاتف ذكي، بغض النظر عن العلامة التجارية أو نظام التشغيل. يمكنك أيضًا تحميل تطبيق HUAWEI Health من HUAWEI AppGallery أو متاجر التطبيقات الأخرى لربط ساعتك الذكية بهاتفك والوصول إلى المزيد من الوظائف والميزات.
وفي عالم الأجهزة القابلة للارتداء، تتميز هواوي عن غيرها بفضل عمر البطارية طويل الأمد، وميزات مساعد الحياة المريحة، والتوافق المذهل مع أنظمة التشغيل الأساسية. وهذا يجعلها خيارًا جذابًا لأي شخص.