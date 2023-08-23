أجهزة Huawei القابلة للارتداء.. تدوم وتعمل لفترات أطول وتتوافق مع أي هاتف ذكي

ميزة أخرى تجعل الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي فريدة من نوعها عن منافسيها هي أنها متوافقة مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية؛ فلا يهم ما إذا كان لديك هاتف ذكي من Huawei أو iPhone أو Samsung أو أي جهاز آخر يعمل بنظام Android؛ فهي تتوافق مع أي هاتف ذكي، بغض النظر عن العلامة التجارية أو نظام التشغيل. يمكنك أيضًا تحميل تطبيق HUAWEI Health من HUAWEI AppGallery أو متاجر التطبيقات الأخرى لربط ساعتك الذكية بهاتفك والوصول إلى المزيد من الوظائف والميزات.