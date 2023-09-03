اعتدل ولا تدمن.. "قاعدة ذهبية لتفادي سوء التغذية" يُهديها لك "الخضيري"

وأضاف: "شكّل من كل الأنواع؛ فالتنويع ممتاز وصحي؛ لكن التركيز على نوع واحد قد تكون كثرته سببًا في سوء التغذية"؛ مشيرًا إلى أن هذا النوع "إذا اشترك مع الأطعمة الأخرى بالتنويع والتقليل من كل نوع ومن كل شيء يصير صحيًّا".