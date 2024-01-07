مستشفى دله النخيل يُنهي معاناة مريض عشريني وزنه أكثر من 200 كيلوجرام

أنهى فريق طبي في مستشفى دله النخيل بالرياض، بإشراف د.أحمد الغامدي استشاري جراحة السمنة بالمستشفى، معاناة مواطن عشريني كان يعاني من سمنة مفرطة بوزن يفوق الـ200 كيلوجرام؛ حيث تم إجراء عملية تكميم للمعدة بالمنظار، ليخرج من المستشفى بعد يومين من إجرائها.
وعملية "تكميم المعدة"، تُعد واحدة من العمليات التي يلجأ لها البعض، خاصة المرضى الذين يعانون من سمنة مفرطة، والتكميم هو الخيار الطبي الجراحي الأمثل للذين فشلوا في اتباع أنظمة غذائية تساعدهم في الحصول على وزن مثالي.
وتكميم المعدة يتم باستخدام منظار وإدخال أدوات ذات حجم صغير عبر شقوق في أعلى البطن؛ ليتم إزالة جزء كبير من المعدة، وهذا الإجراء يقلل كثيرًا من حجم المعدة لتصبح أصغر، ويقلل ذلك من الاستهلاك اليومي للطعام، وكذلك تحفز هذه العملية بعض التغيرات الهرمونية التي تؤدي لنقص الوزن، كما أن التكميم يساعد في السيطرة على بعض أنواع الأمراض المهددة للحياة والتخفيف من مخاطرها؛ منها أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، إضافة إلى تحسين جودة النوم.
وأوضح د.أحمد الغامدي استشاري جراحة السمنة بمستشفى دله النخيل: "المريض العشريني الذي أجرينا له العملية، كان يعاني من سمنة مفرطة فاقت الـ200 كيلو جرام؛ وبالتالي أدت إلى إعاقته عن المشي والحركة؛ الأمر الذي تَطَلب التدخل الجراحي الذي تَمثل في عملية تكميم المعدة، والتي تكللت -والحمد لله- بالنجاح التام؛ حيث خرج المريض بعد يومين من العملية".
وأشار الاستشاري "الغامدي" إلى أنه قد تمت متابعة المريض بعد خروجه من المستشفى، وتم التأكد من عدم وجود أي مضاعفات أو أعراض جانبية، مشددًا على أهمية اتباع المريض لحمية معينة، مع ممارسة التمارين الرياضية؛ وذلك حتى يصل إلى الوزن المثالي المطلوب.
يُذكر أن مجموعة دله الصحية، تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًّا، في مختلف أنحاء المملكة؛ وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثرُ من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير؛ سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.