مستشفى دله النخيل يُنهي معاناة مريض عشريني وزنه أكثر من 200 كيلوجرام

وتكميم المعدة يتم باستخدام منظار وإدخال أدوات ذات حجم صغير عبر شقوق في أعلى البطن؛ ليتم إزالة جزء كبير من المعدة، وهذا الإجراء يقلل كثيرًا من حجم المعدة لتصبح أصغر، ويقلل ذلك من الاستهلاك اليومي للطعام، وكذلك تحفز هذه العملية بعض التغيرات الهرمونية التي تؤدي لنقص الوزن، كما أن التكميم يساعد في السيطرة على بعض أنواع الأمراض المهددة للحياة والتخفيف من مخاطرها؛ منها أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، إضافة إلى تحسين جودة النوم.