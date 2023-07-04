مهتم بشؤون المستهلك يحذر: مطاعم تشتري الدجاج لإعداد الشاورما في يوم انتهاء صلاحيته

حذر المهتم بشؤون المستهلك وجودة المنتجات، عبدالعزيز الخضيري، من حيل بعض المطاعم، موضحًا أنها تشتري لحم الدجاج لإعداد الشاورما قبل انتهاء صلاحيته بيوم أو في يوم انتهاء صلاحيته؛ كون سعره يكون متدنيًا للغاية، مبينًا أن عبارة "طبق اليوم" أو "طبقنا المميز" في بعض المطاعم قد يكون خدعة، لأنه في الغالب يتضمن ما يجب تصريفه قبل نهاية اليوم. وخاصة فيما يتعلق بالشوربات والأطعمة البحرية.