المؤسسة العامة للتدريب تنفذ أكثر من 59 ألف برنامج خلال 2023

وحققت المؤسسة، خلال العام 2023، عددًا من الجوائز العالمية والمحلية منها عشر ميداليات في المعرض الدولي "أيتكس" للاختراعات والابتكارات، منها: 3 ذهبيات و 5 فضيات و2 برونزيات، و 11 جائزة عالمية في معرض الاختراعات والابتكارات الدولي منها 5 ذهبية و6 فضيات، وميدالية برونزية، وميدالية التميز في مسابقة المهارات العالمية الآسيوية.