المؤسسة العامة للتدريب تنفذ أكثر من 59 ألف برنامج خلال 2023

كشف التقرير السنوي لأعمال الإدارة العامة للأنشطة، بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2023 م، عن تنفيذ 5904 برامج، استفاد منها ما يقارب 132 ألف متدرب ومدرب ومتدربة ومدربة في المنشآت التدريبية للبنين والبنات على مستوى المملكة.
ووفق التقرير وصل عدد الأنشطة التقنية والموهبة والابتكار إلى 1051 برنامجًا، و1768 نشاطًا رياضيًا وثقافيًا، و1154 نشاطًا كشفيًا.
كما وصل عدد أنشطة المسؤولية المجتمعية والتطوعية إلى 1931 برنامجًا، والساعات التطوعية المسجلة إلى ما يقارب 257 ألف ساعة تطوعية.
من جانبه قال مدير عام الأنشطة بالتدريب التقني المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان: بالإضافة إلى تلك البرامج والأنشطة التي وصل عددها إلى ما يقارب ستة آلاف برنامج، تم تنفيذ عدد من البرامج المركزية منها: مسابقة ومعرض الابتكارات، ومسابقة الروبوت التقني VXE.
وهاكثون تقنية الأزياء، وبطولة الصالات لكرة القدم للبنات بالقصيم، وبطولة كرة القدم للبنين بالدمام، والمعسكر الكشفي بالطائف للإعداد لموسم الحج 1444هـ، ومسابقة رسل الكشفي للتميز الكشفي بنجران، والدراسات التأسيسية والمتقدمة للشارة الخشبية بالرياض، ومسابقة الابتكار بالرياض، والاحتفال باليوم الوطني، ويوم التأسيس بديوان المؤسسة.
كما شاركت المؤسسة، في العديد من المعارض والمسابقات الدولية منها: معرض "أيتكس" للاختراعات والابتكارات التقنية بماليزيا، ومعرض سنغافورة للاختراعات والابتكارات، ومسابقة المهارات العالمية الآسيوية بأبوظبي، والجامبور العالمي بكوريا الشمالية.
ونفذت عددًا من المبادرات التقنية والمجتمعية، منها: تفعيل برنامج التطوع الخارجي بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتدشين أندية السعودية الخضراء في 150 منشأة تدريبية على مستوى المملكة، ومشروع رفع نسبة المتطوعين والمتطوعات.
وكذلك إطلاق ثمانية أندية صيفية تقنية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، واستفاد منها 1200 شاب وفتاة؛ بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وحققت المؤسسة، خلال العام 2023، عددًا من الجوائز العالمية والمحلية منها عشر ميداليات في المعرض الدولي "أيتكس" للاختراعات والابتكارات، منها: 3 ذهبيات و 5 فضيات و2 برونزيات، و 11 جائزة عالمية في معرض الاختراعات والابتكارات الدولي منها 5 ذهبية و6 فضيات، وميدالية برونزية، وميدالية التميز في مسابقة المهارات العالمية الآسيوية.