بالتنسيق مع "السياحة".. أمير الباحة يوجّه بسرعة معالجة مخالفات دور الإيواء

وعلى ضوء ذلك باشرت وزارة السياحة تنفيذ توجيه أمير منطقة الباحة؛ حيث قام عدد من وكلاء الوزارة بزيارة المنطقة للوقوف على عمل فريق يمثل الوزارة وعددًا من الجهات ذات العلاقة تحت مظلّة إمارة المنطقة لمعالجة الملاحظات التي سبق أنْ تمّ رصدها على دور الإيواء، وقامت اللجنة المكلفة بلقاء ملّاك منشآت الإيواء المخالفة وتسهيل إجراءات المعالجة وإصدار التراخيص المنظمة للقطاع.