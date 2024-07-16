طيران ناس يتسلم الـطائرة الجديدة رقم 53 من أصل طلبية شراء 120 طائرة ايرباص من طراز A320neo

ووصلت الطائرة الجديدة رقم 53 من طراز A320neo الحديث إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليبلغ اجمالي عدد الطائرات التي تم استلامها خلال العام الجاري 2024 إلى 6 طائرات من هذا الطراز حتى شهر يوليو، والتي كانت على جدول التسليم خلال 2024 من طلبية طائرات إيرباص التي تشمل 120 طائرة، والتي كانت عند توقيعها ثاني أكبر طلبية شراء لطائرات A320neo في الشرق الأوسط، وساهمت في تعزيز مكانة طيران ناس كالطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، والمصنف ضمن أفضل أربع شركات طيران اقتصادي على مستوى العالم وفق منظمة سكاي تراكس.