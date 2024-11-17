الاحتفاء بالثقافة الشامية في "حديقة السويدي" بالرياض ضمن مبادرة "انسجام عالمي"

تتمتع ثقافة بلاد الشام بإرث غني، وتاريخ طويل، يجمع بين تأثيرات متنوعة من جبال لبنان إلى سهول الأردن ووديان سوريا؛ ما أضفى على المنطقة طابعًا فريدًا، انعكس على جميع جوانب الحياة الثقافية، من الموسيقى والفنون الشعبية إلى المأكولات التقليدية والحِرف اليدوية.