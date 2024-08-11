ريما بنت بندر حول ما أُثير عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف: الحقائق واضحة ولن أقف صامتة

لكن، أصبح هذا النقاش أهم من أي وقت مضى.. فعندما تلتزم أي لاعبة الصمت، فسيتم تفسير ذلك بأنها تقبل ما يُقال عنها أو أنها ضعيفة. وإن تحدثت، وُصفت بأنها تتخذ موقفاً دفاعياً.