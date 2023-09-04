فريق طبي بمستشفى "الملك سلمان" يعيد الحركة لستيني يعاني صعوبة بالتوازن أثناء المشي

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك سلمان عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إعادة الحركة لمواطن ستيني؛ يعاني من ضعف وتنميل في اليدين وصعوبة بالتوازن أثناء المشي.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود ضغط على الحبل الشوكي بسبب الغضاريف بين الفقرات الثالثة والرابعة العنقية، ونتوءات عظمية خلف الفقرة العنقية الرابعة، حيث قام الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام وجراحة العمود الفقري الدكتور متعب أبو راس بإزالة الغضروف مع استئصال جزئي للفقرة الرابعة؛ لتحرير الحبل الشوكي، ليتم بعدها تثبيت الفقرات بنجاح، وتحسنت حالة المريض تماماً بعد العملية الجراحية ولله الحمد.
يُذكر أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في مستشفى الملك سلمان، كما أنه يجري مختلف العمليات الجراحية الدقيقة والنوعية؛ بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي عبر تقنيات مستحدثة ووجود كوادر متخصصة.
وبلغ عدد المستفيدين من العمليات الجراحية بالمستشفى 3,805 مستفيدين من يناير وحتى أغسطس للعام 2023م.