"طيران بيوند" تبدأ أولى رحلاتها من الرياض إلى المالديف.. تجربة سفر فريدة من نوعها تحاكي فخامة الطائرات الخاصة

أطلقت شركة "طيران بيوند"، الشركة الرائدة في مجال الرحلات الجوية، عهدًا جديدًا في السفر الفاخر مع انطلاق رحلتها الافتتاحية من الرياض إلى المالديف، وتم الاحتفال بهذه المناسبة المهمة بحدث فاخر في الرياض، حضره كبار الشخصيات وممثلو وسائل الإعلام، وفي خطوة إضافية لتعزيز تجربة السفر، أعلنت "بيوند" عن شراكة استراتيجية مع "التنفيذي"؛ لضمان رحلة استثنائية وسلسة للركاب منذ اللحظة الأولى.