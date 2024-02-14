شاهد.. أمير المدينة المنورة يزور العيص وينبع النخل للاطلاع على منظومة الخدمات العامة

وألقى المواطنُ محمد بن حمدان المرواني، كلمةً نيابة عن أهالي محافظة العيص، رحّب فيها بزيارة أمير منطقة المدينة المنورة إلى المحافظة الحاضرة في عمق التاريخ الإسلامي، مؤكّدًا أن جميع مناطق المملكة تنعم بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أيّدهما الله، بالتطور والازدهار والنماء في ظلّ المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة؛ ومن ضمنها مشروع البحر الأحمر الذي تقع المحافظة ضمن نطاقه، بالإضافة إلى سلسلة المشاريع التنموية والتعليمية التي يتطلّع سكان المحافظة إلى إنجازها.