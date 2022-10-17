"التخصصي" يُكرّم 16 عالمًا ضمن قائمة الـ2% الأعلى استشهادًا بأبحاثهم

وتنشر جامعة ستانفورد سنويًا قوائم لـ2% للأعلى استشهادًا من العلماء في المجلات العلمية والبحثية العالمية، وتعتمد الجامعة في ترشيحها واختيارها لهؤلاء العلماء على مقاييس ومعادلات معقدة وموثقة لتحليل الاستشهادات البحثية ضمن قاعدة البيانات البحثية العالمية Scopus، ومن ثم يتم نشر قائمة تحتوي على 180.000 ألف باحث يمثلون نسبة 2% من العلماء الأعلى استشهادًا لأبحاثهم في أكتوبر من كل عام.