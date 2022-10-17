"التخصصي" يُكرّم 16 عالمًا ضمن قائمة الـ2% الأعلى استشهادًا بأبحاثهم

كرّم المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، 16 عالمًا بمستشفى الملك فيصل التخصصي صُنّفوا ضمن قائمة الـ2% من العلماء والباحثين الأعلى استشهادًا لأبحاثهم المنشورة، وذلك ضمن 22 مجالًا بحثيًا شارك فيها أكثر من ثمانية ملايين باحث على مستوى العالم.
وتنشر جامعة ستانفورد سنويًا قوائم لـ2% للأعلى استشهادًا من العلماء في المجلات العلمية والبحثية العالمية، وتعتمد الجامعة في ترشيحها واختيارها لهؤلاء العلماء على مقاييس ومعادلات معقدة وموثقة لتحليل الاستشهادات البحثية ضمن قاعدة البيانات البحثية العالمية Scopus، ومن ثم يتم نشر قائمة تحتوي على 180.000 ألف باحث يمثلون نسبة 2% من العلماء الأعلى استشهادًا لأبحاثهم في أكتوبر من كل عام.
وكرّم العلماء ضمن قائمة الأعلى استشهادًا لأبحاثهم المنشورة في عام 2020، وشملت سبعة أسماء باحثين من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ وهم:
د. أحمد علي القحطاني - عالم أبحاث رئيسي.
د. إيمان عبدالعزيز الصالح - عالم أبحاث رئيسي.
د. سامي حسين الحجار - استشاري أمراض مُعدية.
د. سوبهاني محمد أوكارفي - كبير علماء الأبحاث.
د. علي سعيد الزهراني - استشاري غدد صماء.
د. فوزان سامي الكريع - رئيس علم الجينوم التطبيقية.
د. مورغان أفانيابرام كانان - عالم أبحاث.
كما كرّم ضمن قائمة العلماء الأعلى استشهادًا لأبحاثهم المنشورة طوال مسيرتهم العلمية في عام 2021، وشملت تسعة أسماء باحثين من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ وهم:
د. إيمان عبدالعزيز الصالح - عالم أبحاث رئيسي.
د. بيتر هال - متقاعد.
د. بيتر دالقون - متقاعد.
د. جان بيرسمار - متقاعد.
د. خالد سعد أبوخبر - عالم أبحاث رئيسي.
د. عبدالرحمن عبدالمحسن الراجحي - استشاري أمراض مُعدية.
د. عبدالرحمن النعيم - متقاعد.
د. عبدالإله أبو صخرة - عالم أبحاث رئيسي.
د. فوزان سامي الكريع - رئيس علم الجينوم التطبيقية.
يُذكر أن قوائم ستانفورد للعلماء والباحثين مصدر مهم لقياس جودة المخرجات العلمية للمجالات الطبية والبحثية، والتي تحظى بتقدير عالٍ في مجال البحوث العلمية؛ حيث تعتمد على درجة الاستشهاد بشكل أساسي إضافة لمقاييس بحثية أخرى.