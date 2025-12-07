البديوي يرحب بتمديد ولاية "الأونروا" ويجدد دعم دول مجلس التعاون لبرامجها ومشاريعها

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى عام 2029.
وأوضح أن الدور الذي تضطلع به الأونروا بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرًا لما يعيشه الشعب الفلسطيني من تحديات متفاقمة تتطلب تعزيز الجهود الدولية لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بما يشمل التعليم والصحة والمساعدات الإغاثية العاجلة.
وجدد معاليه دعم دول مجلس التعاون لبرامج الوكالة ومشاريعها، انطلاقًا من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والتزامها الراسخ بمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والحفاظ على حقوقه المشروعة، ولضمان استدامة عمل الأونروا وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة وفاعلية.