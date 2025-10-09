أرامكو السعودية تستحوذ على حصة إضافية في بترو رابغ

وبصفتها جزءًا من الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس 2024، حيث وافقت أرامكو السعودية وسوميتومو على ضخ ما مجموعه 1.4 مليار دولار أمريكي لسداد جزء من ديون شركة بترو رابغ مقدمًا، وذلك لدعم فرص نموها المستقبلية، وتعزيز موقعها المالي، وستنطوي عملية الضخ هذه على إصدار بترو رابغ لأسهم من الفئة "ب " سيتم الاكتتاب فيها بالكامل من قِبل أرامكو السعودية وسوميتومو، ومن خلال إصدار الأسهم من الفئة "ب " ستتمكّن كلٌّ من أرامكو السعودية وسوميتومو من ضخ رأس مال جديد دون تغيير هيكل الحوكمة الحالي لشركة بترو رابغ، أو إضعاف القوة التصويتية للمساهمين الآخرين في شركة بترو رابغ.