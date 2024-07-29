إحباط 3 عمليات ترويج "أمفيتامين وحشيش وقات" في "الشمالية والشرقية وعسير"

نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 3 عمليات أمنية ناجحة، أسفرت عن منع ترويج كميات من الأمفيتامين والحشيش والقات في 3 مناطق.
تفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي العملية الثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهما (6.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (205) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.