السفارة في لندن تُحذّر: لا تحملوا المقتنيات الثمينة واحذروا التعامل مع الغرباء

توجيه رسمي يؤكد أهمية الالتزام بالقوانين وتجنّب الأماكن غير الآمنة
دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالقوانين المحلية، وتجنّب حمل المقتنيات الثمينة أو الوثائق الشخصية في الأماكن غير الآمنة.

وأكدت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أشخاص مجهولين، والابتعاد عن المناطق ذات المخاطر الأمنية.

كما شددت على أهمية الحفاظ على الممتلكات الشخصية في أماكن آمنة، وعدم التهاون في الإجراءات الوقائية، لضمان سلامة المواطنين أثناء تواجدهم في بريطانيا.

يأتي هذا التنبيه ضمن جهود السفارة المستمرة في متابعة شؤون السعوديين في الخارج، وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم.

