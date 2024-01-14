"الشادي" يبحث مع رئيس المهن الموسيقية الأردنية أوجه التعاون المشترك

يُشار إلى أن الجمعية الموسيقية المهنية قد تأسست كأول جمعية مهنية للموسيقى في السعودية وتتخذ من العاصمة الرياض مقرًا لها، بهدف النهوض بقطاع الموسيقى ومساندة المهنيين وتوفير البرامج التدريبية والأدوات والمعارف اللازمة. وتهدف إلى قيادة قطاع الموسيقى نحو الإبداع والتميز، واستقطاب ومساندة المهنيين، وتقديم الخدمات المساندة المستدامة وتعظيم المنجزات الفنية وتسهيل طرق التواصل بين المهنيين. وتعد الجمعية إحدى الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة واستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، التي تستهدف تأسيس 16 جمعية مهنية في 13 قطاعًا ثقافيًا بمختلف مناطق المملكة. وقد تشكّل مجلس الإدارة برئاسة الموسيقار ممدوح سيف، وعضوية كلٍ من الأمير سعود بن عبد المجيد نائبًا للرئيس، وأحمد أبو بكر بالفقيه مشرفًا ماليًا، والدكتور صالح الشادي عضوًا، والمايسترو عماد زارع عضوًا.