الصدارة التقنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. بالتأكيد "سعودية"

يؤكد حفاظ السعودية على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، بنتيجة نضج عالية، تبلغ 93%، مدى اهتمام السعودية بالاستمرارية في التقدم والتطور والازدهار على المستوى العلمي والتقني عالميًّا، ومواكبة التطور على مستوى العالم.
واستطاعت السعودية أن تنتقل بخدماتها الرقمية ورقمنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بنقلة نوعية غير مسبوقة، وواصلت ريادتها الرقمية محققة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن الأمم المتحدة "الأسكوا".
ويصنف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة 17 دولة سنويًّا بناء على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر، وذلك عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وحققت السعودية نسبة 98% في مؤشر "توافُر الخدمة وتطورها"، وذلك خلال عام 2022م، كما حققت نسبة تطور وتقدم مرتفعة بلغت 84%، وذلك بمؤشر "استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها"، عن العام سالف الذكر ذاته.
كما سجلت السعودية نسبة نضج متميزة في مؤشر "الوصول إلى الجمهور"، بحصولها على نسبة 100%، وذلك خلال عام 2022م، بنسبة ارتفاع بلغت 13.52% عن العام الذي سبقه؛ ما جعل السعودية تتقدم صفوفًا وصفوفًا، وتقف في مقدمة مستخدمي التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة ورقمنة جميع مؤسساتها؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ويعكس تحقيق السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2023، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محافظة على صدارتها للمرة الثانية على التوالي، بنتيجة نضج عالية بلغت 93% في النتيجة العامة للمؤشر، نتائج الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني.