الصدارة التقنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. بالتأكيد "سعودية"

كما سجلت السعودية نسبة نضج متميزة في مؤشر "الوصول إلى الجمهور"، بحصولها على نسبة 100%، وذلك خلال عام 2022م، بنسبة ارتفاع بلغت 13.52% عن العام الذي سبقه؛ ما جعل السعودية تتقدم صفوفًا وصفوفًا، وتقف في مقدمة مستخدمي التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة ورقمنة جميع مؤسساتها؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.