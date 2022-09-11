مركز الأشعة والطب النووي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. دقة.. أمان.. وتقنيات حديثة

يُعد مركز الأشعة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، أحدث مراكز تقنيات التصوير التشخيصي والنووي بالمنطقة، ويقدم حلولًا إلكترونية تفاعلية تمنح المرضى الأمان والراحة أثناء الفحص، وتقدم لهم تشخيصًا دقيقًا عبر تقنيات هي الأحدث من نوعها، وتم تأمينها من كبرى الشركات العالمية، وقد نجح في الحصول على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة ACR، الذي يُعد أعلى تصنيف واعتماد عالمي. وتَحول قسم الأشعة من مكان للتوتر والخوف، إلى مركز اطمئنان تفاعلي تثقيفي من خلال تقنيات "interaction views"؛ إذ يستطيع المريض اختيار شكل ولون وديكور الغرفة قبل إجراء الفحص، كما يقدم المركز الفحوصات الإشعاعية بأنواعها المختلفة؛ فضلًا عما يوفره من خدمات علاجية عن طريق الأشعة التداخلية، وكذلك إمكانية تصوير شرايين القلب المتقدمة بالأشعة المقطعية دون اللجوء للقسطرة القلبية.