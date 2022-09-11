مركز الأشعة والطب النووي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. دقة.. أمان.. وتقنيات حديثة

يُعد مركز الأشعة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، أحدث مراكز تقنيات التصوير التشخيصي والنووي بالمنطقة، ويقدم حلولًا إلكترونية تفاعلية تمنح المرضى الأمان والراحة أثناء الفحص، وتقدم لهم تشخيصًا دقيقًا عبر تقنيات هي الأحدث من نوعها، وتم تأمينها من كبرى الشركات العالمية، وقد نجح في الحصول على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة ACR، الذي يُعد أعلى تصنيف واعتماد عالمي. وتَحول قسم الأشعة من مكان للتوتر والخوف، إلى مركز اطمئنان تفاعلي تثقيفي من خلال تقنيات "interaction views"؛ إذ يستطيع المريض اختيار شكل ولون وديكور الغرفة قبل إجراء الفحص، كما يقدم المركز الفحوصات الإشعاعية بأنواعها المختلفة؛ فضلًا عما يوفره من خدمات علاجية عن طريق الأشعة التداخلية، وكذلك إمكانية تصوير شرايين القلب المتقدمة بالأشعة المقطعية دون اللجوء للقسطرة القلبية.
ومن أبرز الأجهزة التي تم تأمينها بالمركز: جهاز MRI الذي يشتمل على تقنية الذكاء الاصطناعي MAGNETOM Sola-BioMatrix، التي تساعد الجهاز على فهم كل مريض على حدة؛ بناء على عمره وعلاماته الحيوية والمنطقة المراد فحصها. وتقنيات أخرى متقدمة؛ مثل التصوير السريع Advance Acceleration Techniques، وتقنية التصوير الديناميكي المرن free-breathing protocol، وجميع هذه التقنيات تقلل مدة الفحص وتزيد دقة التشخيص في نفس الوقت، مع ضمان بيئة مريحة خلال فترة فحص الرنين المغناطيسي؛ مما ينعكس إيجابًا على تجربة المريض.. كما تم أيضًا دمج تقنية Innovision السينمائية الترفيهية داخل غرفة الفحص؛ ليتسنى للمراجع متابعة برامج ثقافية وترفيهية أثناء الإجراء.
كذلك يضم المركز جهاز التصوير البوزيتروني المقطعيBiograph Vision CT Digital Technology PET، الذي يتميز بسرعته ودقته التصويرية العالية في الكشف عن الأورام، سواء بمسح كامل للجسم أو أي من أعضائه بأقل جرعة ممكنة من النظائر المشعة، مع القدرة على تخصيص الفحص لكل مراجع على حدة بناءً على التفصيل التشريحي للجسم. كما يحتوي أيضًا على تقنية التشخيص الفوتوني المقطعيSymbia Intevo SPECT-CT والمعروفة بدقتها العالية وسرعتها في التصوير التخصصي، كتصوير عضلة القلب والأوعية الدموية لمراقبة التروية وحركة الدورة الدموية، بالإضافة إلى تشخيص أمراض المسالك البولية المزمنة.
أما بالنسبة لجهاز Portable X-Ray فهو مخصص لخدمة المرضى بأقسام العناية المركزة سواء للكبار أو حديثي الولادة والطوارئ، ومزود بوحدة الاستشعار (Detector) التي تعطي صورًا عالية الجودة والدقة. بالإضافة إلى جهاز C-Arm المستخدم داخل غرف العمليات والذي يوفر للجراحين صورًا عالية الجودة وبجرعة أشعة منخفضة خاصة لجراحات العظام والعمود الفقري والأوعية الدموية والمسالك البولية والجراحة العامة.
في حين أن جهاز أشعة تصوير الثدي Mammogram يُعد الأحدث من نوعه والأسرع، ويمكن من خلاله إنجاز الفحص في 10 دقائق فقط، كما أنه يحتوي على تقنية التصوير المقطعي بجودة عالية 3D، ويتميز بدرجة إشعاع أقل وبقاعدة تصوير رفيعة وحواف مستديرة تجعل الفحص أكثر راحة للمرضى.
وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن مركز التصوير التشخيصي يقدم خدمات عديدة في بيئة مثالية خالية من الآلام؛ كفحوصات الأورام، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض العظام والمفاصل والأعصاب والمسالك البولية، وأمراض الكلى والغدد الصماء والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية، وأمراض الصرع والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى ذلك يقوم المركز بإجراءات الأشعة التداخلية التشخيصية والعلاجية كعمل الخزعات وأخذ العينات من الأورام، وحقن المفاصل التلطيفي لآلام المفاصل المزمنة.