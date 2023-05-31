بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات من منتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.