بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات من منتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
وأشار مدير عام مكتب الأمانة الفنية فيصل بن عبدالله المهيدب إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: عليه اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
ويمكن للمهتمين معرفة مزيد من المعلومات حول القرار من خلال الاطلاع على النشرة الرسمية الـ42، من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون (www.gcc sg.org).