"زين السعودية" تحصد 4 جوائز في قمة "تيليكوم ريفيو" لقادة الاتصالات

وتعليقاً على هذه الجوائز، قال الرئيس التنفيذي للتواصل في "زين السعودية" ريان بن عبد الله التركي: "نحن فخورون بهذه الجوائز الجديدة التي تُضاف إلى مجموعة واسعة من الجوائز والشهادات والاعترافات الدولية والإقليمية والمحلية التي حصلنا عليها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت لتتوج إستراتيجيتنا في زين السعودية كمزود رائد للاتصالات والخدمات الرقمية، ونموذج لمنظومة رقمية متكاملة تقوم على بنية تحتية فائقة التطور تقنياً وتدعمها استثمارات نوعية في الابتكار والتطوير وتنتج خدمات وحلولاً وتطبيقات تحاكي مستقبل البشرية الرقمي في القطاعات والمجالات كافة، ولنسهم بفعالية في تحقيق تنمية رقمية متوازنة تعم فائدتها كل المملكة وتدعم رؤيتها لتحقيق تحوّل رقمي شامل".