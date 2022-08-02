"جلوي بن عبدالعزيز" يوجِّه بتكثيف البحث عن الطفل المفقود بوادي نجران

وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، والأجهزة المعنية كافة في المنطقة، بمضاعفة الجهود في البحث عن الطفل رائد آل جعرة البالغ من العمر ثلاثة أعوام، الذي فُقد مساء أمس من جراء السيول التي يشهدها وادي نجران.