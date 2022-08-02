محليات

"جلوي بن عبدالعزيز" يوجِّه بتكثيف البحث عن الطفل المفقود بوادي نجران

أكد ضرورة الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية
أمير نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
أمير نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
واس
واس

وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، والأجهزة المعنية كافة في المنطقة، بمضاعفة الجهود في البحث عن الطفل رائد آل جعرة البالغ من العمر ثلاثة أعوام، الذي فُقد مساء أمس من جراء السيول التي يشهدها وادي نجران.

فيما شدَّد على الجهة المختصة بإمارة المنطقة بالتنسيق والمتابعة الميدانية مع الجهات المعنية كافة، والرفع بنتائج البحث التي تقوم بها فِرق الإنقاذ المائي والغواصون بالدفاع المدني، بمشاركة فِرق البحث التطوعية، التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

كما شدَّد أمير منطقة نجران على ضرورة الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حفاظًا على سلامة الجميع.

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