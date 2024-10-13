من وكر للإرهاب إلى واجهة حضارية: قصة نجاح تطوير حي المسورة في العوامية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية سابقًا عن بدء عملية إزالة المباني العشوائية في حي المسورة ببلدية العوامية، وذلك ضمن المشاريع التنموية الهامة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف. المشروع يهدف إلى تطوير الحي الذي يعد واحدًا من أقدم أحياء المنطقة، حيث يتجاوز عمر مبانيه 100 عام، وكانت تلك المباني متداخلة في أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، ما شكل خطرًا على ساكنيها بسبب تهالك البنية التحتية وقدم شبكات الخدمات.