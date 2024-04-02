خلال شهر مارس.. المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2.643.174 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911

‬تلقّى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2.643.174) اتصالًا خلال شهر مارس من عام 2024، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.