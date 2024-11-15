مجموعة سويسرية تصمّم مساراً مزدوجاً في قطار الشمال السعودي

فازت مجموعة سويسرية بعقد التصميم الأولي لمشروع إنشاء مسار مزدوج يمتد على 230 كيلومتراً في السكك الحديدية الشمالية بالسعودية.
ويشمل العقد أيضًا التصميم الأولي واختيار الموقع لمستودع جديد (مركز تخزين وإدارة البضائع... إلخ)، إضافة إلى إعداد وثائق المناقصة لعقد التصميم والبناء المقدّر بقيمة 4 مليارات ريال (1.08 مليار دولار)، والذي من المقرر إصداره للمقاولين المختارين في أواخر عام 2025.
ويمتد مشروع قطار الشمال بطول 2,750 كيلومتراً، والذي كان يُعرف سابقًا باسم سكة الشمال الجنوب، ويتضمن خط شحن بطول 1,550 كيلومتراً، يمتد من منجم الجلاميد على الحدود الشمالية مروراً بالجوف وحائل وصولاً إلى محافظة القصيم؛ ليتجه من هناك إلى منشآت التجهيز والتصدير في رأس الخير بالمنطقة الشرقية.
كما يتضمن خط سكة حديد للركاب بطول 1,250 كيلومتراً يربط الرياض بالحديثة قرب الحدود الأردنية، مروراً بكل من: المجمعة، القصيم، حائل، الجوف، القريات.
ويمثل هذا العقد الفوز الأول لمشاريع كبرى في السعودية لشركة الهندسة السويسرية "Pini" التي أُسست قبل 74 عاماً.