مجموعة سويسرية تصمّم مساراً مزدوجاً في قطار الشمال السعودي

ويمتد مشروع قطار الشمال بطول 2,750 كيلومتراً، والذي كان يُعرف سابقًا باسم سكة الشمال الجنوب، ويتضمن خط شحن بطول 1,550 كيلومتراً، يمتد من منجم الجلاميد على الحدود الشمالية مروراً بالجوف وحائل وصولاً إلى محافظة القصيم؛ ليتجه من هناك إلى منشآت التجهيز والتصدير في رأس الخير بالمنطقة الشرقية.