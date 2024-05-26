"هيئة النقل" تحدد 4 إرشادات لنقل المواد الغذائية والدواء

وجهت الهيئة العامة للنقل، أربعة إرشادات لضمان نقل المواد الغذائية والدواء بكل سلامة وجودة عبر الشاحنات، مؤكدة ضرورة الحرص على توفير ظروف نقل ملائمة.
وأكدت في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس، ضرورة أن تكون الشاحنة مزودة بوحدة تبريد ذات طاقة طاقة كافية لتأمين درجات الحرارة المطلوبة، وبأجهزة تسجيل وقياس حرارة.
إضافة إلى التقيد بأحكام الاتفاقية الدولية لنقل المواد الغذائية سريعة التلف "ATP".
كما تضمنت الإرشادات، تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة، وتشمل: طفاية حريق، حقيبة إسعافات أولية، مثلث السلامة العاكس.