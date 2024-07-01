خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 976 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 485 مخالفة، تلتها الرياض 198، والمدينة المنوّرة 108 مخالفات، والعاصمة المقدّسة والطائف 38 مخالفة، وعسير 33، ثم جازان 25 مخالفة، ونجران 17.