خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 976 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

ضمن حملاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 976 دراجة آلية مخالفة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 23 يونيو حتى السبت 29 يونيو 2024م.
وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 485 مخالفة، تلتها الرياض 198، والمدينة المنوّرة 108 مخالفات، والعاصمة المقدّسة والطائف 38 مخالفة، وعسير 33، ثم جازان 25 مخالفة، ونجران 17.
وأضافت، أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: الحدود الشمالية 11 مخالفة، وتبوك 8 مخالفات، والمنطقة الشرقية 6، وحائل 4 مخالفات، والجوف 3.
وأهابت الإدارة، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.