"القصيبي": مشروع "مسام" قدَّم تضحيات جسامًا وصلت حد فداء الإنسان اليمني بالنفس

يُشار إلى أن مشروع "مسام" واكب وشارك في فعاليات ومناسبات نوعية واستثنائية في شهر فبراير 2023؛ إذ كان لمشروع مسام مشاركة نوعية في منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي عُقد يومَي 20-21 فبراير؛ وذلك انطلاقًا من التزام المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني والتنموي، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وإنابة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.