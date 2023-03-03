"القصيبي": مشروع "مسام" قدَّم تضحيات جسامًا وصلت حد فداء الإنسان اليمني بالنفس

أصدر المركز الإعلامي لمشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن تقريره الشهري عن شهر فبراير 2023م، وبين أن إجمالي ما تم نزعه في إطار مهمته الإنسانية المستمرة كالآتي: 809 ألغام مضادة للدبابات و29 لغمًا مضادًّا للأفراد، و3912 ذخيرة غير منفجرة، و61 عبوة ناسفة، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة 789.942 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة منذ انطلاق عمل مشروع "مسام" حتى الآن وصل إلى 389.706 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية. وقد بلغ إجمالي المساحة المطهرة 44.635.070 متر مربع منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.
وخلال شهر فبراير نفَّذ مشروع مسام 3 عمليات إتلاف وتفجير لـ3670 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بدقة عالية ومهنية كبيرة. وقد تكللت هذه العمليات بالنجاح في ظروف تراعي -كما دأب مسام دائمًا- سلامة الفِرق والمدنيين كأعلى قمة لأولويات مهمته الإنسانية في اليمن.
يُشار إلى أن مشروع "مسام" واكب وشارك في فعاليات ومناسبات نوعية واستثنائية في شهر فبراير 2023؛ إذ كان لمشروع مسام مشاركة نوعية في منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي عُقد يومَي 20-21 فبراير؛ وذلك انطلاقًا من التزام المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني والتنموي، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وإنابة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وشارك في المنتدى، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كل عامين، نخبة من القادة والمانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني، وغيرهم من المهتمين لتعزيز الحوار حول الإطار التشريعي والمعرفي والممارسات الميدانية للعمل الإنساني، والتحديات المرتبطة بها؛ لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقًا لمبادئ ومعايير العمل الإنساني، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وقال "القصيبي" خلال المنتدى: "تضم أسرة مسام فِرقًا عاهدت على ميثاق إنساني خالص، مفاده تلبية نداء الإنسانية في اليمن بسخاء وعطاء لا حدود لهما، متسلحة في هذه المهمة النبيلة بنخبة من الخبراء الضالعين في مجال نزع وإتلاف الألغام، الذين يمدون فرق مسام باستمرار بمعارف نوعية، توجههم بمهنية عالية على الأرض، وتساهم في إنجاح مهماتهم الميدانية".
كما شارك "مسام" يوم 22 فبراير بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، مُعبرًا على امتنانه ووفائه بعهده للمملكة العربية السعودية للمضي قدمًا في مهمته الإنسانية في اليمن بكل وفاء وعطاء.
وقال المدير العام لمشروع مسام، أسامة القصيبي، بهذه المناسبة: "لقد ضربت المملكة العربية السعودية في اليمن مثالاً عالميًّا للعطاء النبيل المشرِّف. وهذا العطاء وجد وصداه في نفوس الناس في اليمن، الذين شاركوا السعودية فرحة ذكرى التأسيس بفيض من عبارات الود والتقدير والتبجيل".