"أمانة تبوك" تُزيل 13 مبنى آيلًا للسقوط وتضع المخالفين تحت المجهر

رصدت فِرَق مختصة من أمانة تبوك، 13 مبنى آيلًا للسقوط، وقامت بإزالتها بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية.
وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية؛ بهدف الحفاظ على سلامة السكان وتعزيز جمالية المنطقة.
وأضافت الأمانة أن المباني المهجورة والآيلة للسقوط، تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المارة وسكان المنطقة، وتعيق الحركة وتؤثر سلبًا على المظهر الجمالي للمدينة.
وأوضحت أن فرقها المختصة قامت بمسح شامل لرصد هذه المباني، وقامت اللجان الفنية بتقييم حالتها لتحديد مدى خطورتها، واتخذت الإجراءات المناسبة، سواء بإزالة المباني أو إصدار أوامر بإخلائها أو ترميمها.
وشددت الأمانة على ضرورة تعاون المواطنين وأصحاب المباني المهجورة في معالجة أوضاع مبانيهم وفقًا للأنظمة المعمول بها؛ لتفادي تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
وأهابت بالمواطنين بأن يكونوا شركاء في تحسين المشهد الحضري، والإبلاغ عن أي مبانٍ مهجورة أو آيلة للسقوط عبر مركز البلاغات "940"؛ لتتم معالجتها من قِبَل الجهات المختصة.
وأكدت أمانة تبوك التزامها بمواصلة هذه الجهود، في سبيل خلق بيئة عمرانية آمنة ونظيفة، تعكس تطلعات سكان المنطقة، وتساهم في الارتقاء بجودة الحياة في تبوك.