"أمانة تبوك" تُزيل 13 مبنى آيلًا للسقوط وتضع المخالفين تحت المجهر

وأضافت الأمانة أن المباني المهجورة والآيلة للسقوط، تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المارة وسكان المنطقة، وتعيق الحركة وتؤثر سلبًا على المظهر الجمالي للمدينة.