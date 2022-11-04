تفاعل كبير تبلوره التفاصيل والأرقام.. فعاليات "سيملس السعودية" تسدل ستارها

من جهتها قدّمت نائب رئيس أول لقطاع الاستراتيجية والتميز في المدفوعات السعودية نورة البكر، عرضًا رئيسيًّا عن "التطور الحيوي لقطاع المدفوعات وأبعاده المستقبلية"، بينما شارك مدير أول لإدارة تطوير الأعمال في المدفوعات السعودية محمد عمر، في جلسة حوارية عن "توجه المملكة نحو مجتمع أقل اعتمادية على النقد في 2030: بناء مجتمع مُمكّن إلكترونيًّا وواع ماليًّا"، كما قدم مدير أول لإدارة البيانات والتحليلات المتقدمة في المدفوعات السعودية أوس المقرن، عرضًا رئيسيًّا بعنوان "قطاع مالي يعتمد على البيانات: أهمية استراتيجيات البيانات في تمكين منظمات معتمدة على البيانات".