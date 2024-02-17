وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها مع نظيره الكويتي

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا؛ وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.
وجرى خلال اللقاء، استعراضُ سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء: الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.