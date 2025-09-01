حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على شخص لتهريبه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، مؤكِّدةً أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة من دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.