حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على شخص لتهريبه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلِّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، مؤكِّدةً أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة من دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.