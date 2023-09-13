"الزكاة" تدعو مكلفيها وعملاءها إلى الاستفادة من تطبيق "ZATCA"

وأوضحت الهيئة أنها أضافت عددًا من الخدمات الجمركية والضريبية في التطبيق، شملت: خدمة "التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية"، وخدمة "التحقق من السلع الانتقائية"، وخدمة "تقديم البلاغات والاستعلام عنها"، و"توريد المعاملات"، و"حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب"، وخدمة "التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة"، وخدمة "تقديم الإقرار الجمركي"، بالإضافة إلى خدمة "حاسبة التاجر والمستهلك".