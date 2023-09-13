"الزكاة" تدعو مكلفيها وعملاءها إلى الاستفادة من تطبيق "ZATCA"

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مكلفيها وعملاءها إلى الاستفادة من الخدمات التي يوفرها تطبيق (ZATCA) للأجهزة الذكية، المتاح عبر نظامي (App Store) و(Google Play).
ويتضمن التطبيق العديد من الخدمات التي تساعد المكلفين والعملاء على تحسين تجربتهم؛ من خلال الحصول على خدماتهم بشكل ذاتي وسريع.
وأوضحت الهيئة أنها أضافت عددًا من الخدمات الجمركية والضريبية في التطبيق، شملت: خدمة "التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية"، وخدمة "التحقق من السلع الانتقائية"، وخدمة "تقديم البلاغات والاستعلام عنها"، و"توريد المعاملات"، و"حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب"، وخدمة "التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة"، وخدمة "تقديم الإقرار الجمركي"، بالإضافة إلى خدمة "حاسبة التاجر والمستهلك".
وبيّنت أنها حرصت على أن يستند تطبيق (ZATCA) على ثلاثة مبادئ رئيسية، هي السهولة والسرعة والكفاءة؛ إذ يستخدم أدوات مصممة بشكل واضح وسهل للجميع؛ وذلك من لحظة التسجيل إلى تنفيذ الخدمات، مع تحقيق الأمان والموثوقية العالية؛ مما يجعله أحد الحلول التقنية المتقدمة التي توفر لكافة مكلفي وعملاء الهيئة تجربة غنية من خلال ميزات هامة وبسيطة وذكية.
وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على التحول الرقمي والتناغم مع اقتصاد المعرفة، وبما يتوافق مع جهودها نحو التحول الكامل للخدمات الإلكترونية في جميع مجالات عمل الهيئة.
ويأتي التطبيق لإثراء تجربة المكلفين وتسهيل مهامهم في الحصول على خدمة سريعة تتواكب مع التحول الرقمي الكبير الذي تعيشه المملكة.