"التجارة": أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أسبوعين

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 11,114 زيارة تفتيشية بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج خلال الفترة من 1 وحتى 13 ذو الحجة 1446هـ.
وشملت الزيارات المنطقة المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للمسجد الحرام، ومواقيت الإحرام، والأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود بالعاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف والطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف.
وتهدف الزيارات لمتابعة الوفرة العالية للسلع الغذائية والتموينية لضيوف الرحمن، والتحقق من التزام المنشآت التجارية وكافة منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.