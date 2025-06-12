"التجارة": أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أسبوعين

وشملت الزيارات المنطقة المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للمسجد الحرام، ومواقيت الإحرام، والأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود بالعاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف والطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف.