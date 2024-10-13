"إنذار أحمر" لـ4 مناطق: أمطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول حتى المساء

وتشمل الحالة بالباحة كلًّا من الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد، وقلوة؛ فيما تشمل في مكة المكرمة: (أضم، وبني يزيد، وجذم، وميسان، ويلملم، والشفا والعرضيات) وفي جازان تشمل الحالة: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ بينما تشمل بعسير: (الحرجة، والربوعة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل).