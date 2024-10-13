"إنذار أحمر" لـ4 مناطق: أمطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول حتى المساء

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وسيول، تستمر حتى المساء.
وتشمل الحالة بالباحة كلًّا من الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد، وقلوة؛ فيما تشمل في مكة المكرمة: (أضم، وبني يزيد، وجذم، وميسان، ويلملم، والشفا والعرضيات) وفي جازان تشمل الحالة: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ بينما تشمل بعسير: (الحرجة، والربوعة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل).
وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول.