جهود متواصلة من "الصحة" لخدمة الزوّار والمشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن

استكملت وزارة الصحة ممثلة بصحة الطائف جهودها في مهرجان ولي العهد للهجن لمتابعة ومراقبة الصحة العامة للزوّار والمشاركين داخل المهرجان.
يأتي ذلك من حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام وتقديم جميع الخدمات والرعايات الصحية على نطاق واسع، واتخذت صحة الطائف كافة جاهزيتها الصحية والاستعدادات اللازمة لجميع الزوّار.
بدوره قال الدكتور عاطف الثبيتي، منسق مركز القيادة والتحكم بصحة الطائف والمشرف على الموقع داخل المهرجان، نحن هنا بإشرافٍ من قِبل وزارة الصحة ممثلةً بالشؤون الصحية بمحافظة الطائف مُقدمة الخدمات الصحية الأولية لزوّار المهرجان من الإسعافات الأولية وكذلك تقديم لقاح كورونا.
وعن العمل داخل المركز أوضح الثبيتي، أنه في حال قدوم المريض يتم أخذ العلامات الحيوية أولاً ثم الكشف من قِبل الدكتور وصرف العلاج بشكل مباشر.
وتابع، لدينا سيارتا إسعاف في كامل تجهيزاتهما احترازاً للحالات الطارئة في حال وجود حالة إغماء أو كسور - لا قدر الله - يتم نقلها إلى أقرب مستشفى.
وأضاف، تواجدت بعض الحالات البسيطة مثل حساسية الصدر والأعراض المصاحبة للتنفس، لكن بفضل الله إلى اليوم لم نواجه أي حالة خطرة.
ويتكون المركز الميداني من سريرين وصيدلية متوافر بها جميع أنواع الأدوية لخدمة زوّار المهرجان.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة يظهر دورها دائماً من خلال تواجدها داخل المهرجانات بالكوادر الصحية والتمريضية والأجهزة التقنية لخدمة الزوّار.