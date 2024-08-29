الأحد المقبل.. "تعليم الطائف" تعلن البدء في تطبيق "الدوام المرن"

وتضمّن البيان تأكيد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الهدف من هذه المبادرة تفعيل أنماط العمل الحديثة، والتي ستسهم في تحسين جودة الأداء الوظيفي، ورفع مستوى الخدمة المقدَّمة للمستفيدين من خدمات التعليم في محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة له تعليميًا.